Россия объявила одностороннее перемирие с Украиной в честь Дня Победы

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский допустил, что армия страны с помощью дронов может атаковать Парад Победы на Красной площади. В связи с этим в Минобороны России сообщили, что «будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий».