Мэр Евпатории Александр Юрьев ушел с поста из-за здоровья

Мэр Евпатории Александр Юрьев уходит в отставку по состоянию здоровья. Эту информацию 4 мая озвучил глава Республики Крым Сергей Аксенов, уточнивший, что причиной ухода с должности Юрьева стали тяжелая операция и восстановление после нее. Об этом Аксенов написал в своем канале в MAX.
«Состояние здоровья после перенесенной операции не позволяет ему (Юрьеву — прим. ред.) продолжить трудиться на ответственном посту. В связи с этим Александр Юрьевич принял решение не участвовать в конкурсе на замещение должности главы администрации муниципального образования, который состоится в ближайшее время», — заявил губернатор.
Аксенов также выразил благодарность Юрьеву за его вклад в развитие города-курорта. По словам главы Крыма, мэр успешно справился с решением многих актуальных проблем горожан. Подчёркивается, что в дальнейшем Юрьев продолжит работать в правительстве региона, продолжая свою деятельность на благо республики.
Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин освободил Сергея Меликова с поста главы Дагестана.