Минобороны России объявило перемирие 8−9 мая в зоне СВО в честь Дня Победы

Перемирие объявляется 8−9 мая в зоне проведения СВО в честь празднования Дня Победы. Об этом сообщает Минобороны России.

Источник: Life.ru

«В соответствии с решением Владимира Путина 8−9 мая объявляется перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ готовы гарантировать безопасность торжеств. В Москве рассчитывают, что украинская сторона проявит встречную добрую волю и также прекратит огонь в эти дни.

Ранее Владимир Путин в ходе разговора с американским лидером Дональдом Трампом сообщил о готовности объявить временное перемирие в зоне специальной военной операции на период празднования Дня Победы. Трамп в ответ поддержал идею перемирия и заявил, что, по его оценке, соглашение по урегулированию конфликта на Украине находится в высокой степени готовности.

