Минобороны объявило даты перемирия в честь дня Победы

Перемирие объявляется 8−9 мая в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба Минобороны в «Максе».
Россия рассчитывает, что украинская сторона последует примеру и тоже объявит перемирие, отмечается в сообщении.
«Вместе с тем обратили внимание на заявление, сделанное главой киевского режима в Ереване на саммите европейского политического сообщества, в котором содержатся угрозы нанесения удара по Москве именно 9 мая», — сообщило Минобороны и добавило, что российские Вооруженные силы предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.
«В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81- годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Вооруженные Силы Российской Федерации нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева», — сказано в сообщении.
Минобороны подчеркнуло, что Россия ранее воздерживалась от таких действий, несмотря на имеющиеся возможности.
«Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», добавили в Минобороны.
