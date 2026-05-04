Полиция Испании задержала рекордную партию кокаина

Испанская полиция задержала в Атлантическом океане рекордную партию кокаина, размер которой может достигать 40 тонн, сообщает CBS News со ссылкой на источники в Объединенной ассоциации гражданской гвардии Испании (AUGC). Это самая крупная за всю истории страны и одна из крупнейших в мире партия изъятого наркотика.