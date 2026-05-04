Французским студентам обеспечили обеды за €1

Все французские студенты получили возможность питаться в университетских столовых за €1, сообщает France Info.

До сих пор такая льготная цена комплексного обеда была доступна только получающим государственную стипендию, остальные платили по €3,30. Теперь же за €1 поесть сможет любой студент. Этого долго добивались студенческие профсоюзы, а правительство одобрило соответствующую статью бюджета в январе.

Рост посещаемости столовых, по оценкам управляющей студенческими социальными службами организации Cnous, составит 12,5%.

Правительство уже выделило €50 млн на реализацию меры, из которых €35 млн пойдут на компенсацию потери доходов столовых в результате снижения цен, а оставшаяся часть — на подготовку помещений для приема большего количества учащихся.