Французским студентам обеспечили обеды за €1

До сих пор такая льготная цена комплексного обеда была доступна только получающим государственную стипендию, остальные платили по €3,30. Теперь же за €1 поесть сможет любой студент. Этого долго добивались студенческие профсоюзы, а правительство одобрило соответствующую статью бюджета в январе.