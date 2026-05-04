«Удар будет по центру Киева»: МО РФ предупредило Зеленского

Вооруженные Силы Российской Федерации нанесут массированный ракетный удар по центру Киева, если украинская сторона попытается сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом говорится в официальном заявлении российского оборонного ведомства.
«В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины Победы, Вооруженные Силы Российской Федерации нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева», — подчеркнули в министерстве.
В ведомстве отдельно обратились к гражданским лицам и сотрудникам иностранных дипломатических представительств, призвав их в целях безопасности заблаговременно покинуть город.
В министерстве отметили, что, несмотря на наличие соответствующих возможностей, Россия ранее воздерживалась от подобных ударов по гуманитарным соображениям.
Ранее сообщалось, что в связи с предстоящим праздником Верховный Главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин принял решение объявить режим прекращения огня 8 и 9 мая 2026 года. О готовности к такому шагу российский лидер ранее сообщал президенту США Дональду Трампу в ходе телефонного разговора.
Москва рассчитывает на симметричные действия со стороны Киева, однако на фоне текущей риторики украинского руководства сомневается в их выполнении. Ранее Владимир Зеленский в рамках саммита в Ереване открыто угрожал использованием беспилотников, заявив, что «украинские дроны могут прилететь» во время парада в Москве. В российском военном ведомстве заверили, что предпринимают все необходимые меры для защиты торжественных мероприятий.
