Посольство рассказало о судьбе удерживаемой в Мексике 17-летней россиянки

Похищенная в Мексике несовершеннолетняя россиянка Кристина Р. (ей исполнится 18 лет 15 мая) действительно просила о помощи в возвращении на родину, но еще в 2025 году, сообщили РБК в посольстве России в Мексике.
«Однако 17 апреля девочка заявила о своем желании остаться в Мексике. В этой связи продолжаем самым внимательным образом следить за развитием ситуации и за соблюдением ее прав как до, так и после наступления совершеннолетия», — рассказали в диппредставительстве.
Как ранее сообщали ТАСС в дипмиссии, девушка удерживается в мексиканском социальном учреждении против ее воли с октября 2023 года. Она была изъята местными органами опеки после семейного конфликта,
Ее мать, пианистка Марина Романова, рассказала «Известиям», что девушку похитили — неизвестные в форме сотрудников службы опеки вывели ее из школы и увезли. Спустя год девушку обнаружили в Тихуане, а затем передали под опеку госорганов.
Телеграм-канал Mash также писал, что Кристину похитили на глазах у ее матери, и сейчас удерживают в рабстве.
В начале апреля заведующий консульским отделом посольства России в Мексике Яков Федоров заявил, что власти Мексики отказываются возвращать несовершеннолетнюю гражданку и с августа 2025 года не предоставляют к ней консульский доступ.
20 апреля посол Мексики в Москве был вызван в МИД России. Он подтвердил, что несколько дней назад встречался с россиянкой и та «выразила намерение остаться для проживания в Мексике».
4 мая телеканал «78» опубликовал письмо девушки, адресованное в консульский отдел российского посольства. В тексте она заявила, что находится «под постоянным надзором» и нуждается в помощи, чтобы уехать на родину.
