РИА Новости: генерал Станислав Петров покончил с собой в возрасте 87 лет

Как вспоминал Станислав Петров, российские военные и ученые создали технологии безопасной утилизации, после чего были построены несколько предприятий для этих целей. Они находились недалеко от арсеналов хранения. Первый завод был запущен в декабре 2002 года в Саратовской области. Работа на нескольких предприятиях полностью завершилась 27 сентября 2017 года. За 15 лет Россия ликвидировала более 4 млн боеприпасов, а также 107 крупнотоннажных цистерн и 927 емкостей с боевыми отравляющими веществами. Международная Организация по запрещению химического оружия удостоверила этот факт.