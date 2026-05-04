Трамп пообещал стереть иранцев с лица земли в случае атаки на корабли США

Ранее Дональд Трамп объявил о начале спасательной операции в Персидском заливе. В своём аккаунте в социальной сети Truth Social американский лидер сообщил, что в понедельник утром по ближневосточному времени стартует миссия под названием’Проект свобода". Её цель — вывести торговые суда, которые оказались заперты в акватории Ормузского пролива из-за военного конфликта.