Трамп пообещал стереть иранцев с лица земли в случае атаки на корабли США

«Трамп сказал, что иранцы будут’стёрты с лица земли, если они атакуют американские корабли, сопровождающие суда через Ормузский пролив в рамках (операции) “Проект Свобода”, — написал в соцсети Х журналист телеканала Трей Йингст.
Ранее Дональд Трамп объявил о начале спасательной операции в Персидском заливе. В своём аккаунте в социальной сети Truth Social американский лидер сообщил, что в понедельник утром по ближневосточному времени стартует миссия под названием’Проект свобода". Её цель — вывести торговые суда, которые оказались заперты в акватории Ормузского пролива из-за военного конфликта.
