Вооруженные силы России нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева в случае попыток украинских властей сорвать празднование 81-й годовщины Победы, сообщила пресс-служба Минобороны в «Максе».
«Обратили внимание на заявление, сделанное главой киевского режима в Ереване на саммите европейского политического сообщества, в котором содержатся угрозы нанесения удара по Москве именно 9 мая», — сказано в сообщении.
Прежде Россия воздерживалась от подобных действий по гуманитарным соображениям, несмотря на наличие возможностей, отмечает Минобороны.
«Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», — сказано в сообщении.
Перемирие объявляется 8−9 мая. Российская сторона рассчитывает, что Украина последует этому примеру, сказано в сообщении. Вооруженные силы России предпримут все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность праздничных мероприятий.
