Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны пригрозило Киеву ответным ударом при попытке сорвать 9 мая

Вооруженные силы России нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева в случае попыток украинских властей сорвать празднование 81-й годовщины Победы, сообщила пресс-служба Минобороны в «Максе».

Источник: РБК

Вооруженные силы России нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева в случае попыток украинских властей сорвать празднование 81-й годовщины Победы, сообщила пресс-служба Минобороны в «Максе».

«Обратили внимание на заявление, сделанное главой киевского режима в Ереване на саммите европейского политического сообщества, в котором содержатся угрозы нанесения удара по Москве именно 9 мая», — сказано в сообщении.

Прежде Россия воздерживалась от подобных действий по гуманитарным соображениям, несмотря на наличие возможностей, отмечает Минобороны.

«Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», — сказано в сообщении.

Перемирие объявляется 8−9 мая. Российская сторона рассчитывает, что Украина последует этому примеру, сказано в сообщении. Вооруженные силы России предпримут все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность праздничных мероприятий.

Материал дополняется.