Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперты считают неизбежной скорую эскалацию конфликта на Ближнем Востоке

Иранская сторона предложила Соединенным Штатам трехэтапный план по урегулированию конфликта. Однако американский президент Дональд Трамп отклонил предложение, назвав его «неприемлемым». В то же время появляется напряжение и во внутренних политических кругах в Иране. В связи с этим, по оценке заместителя директора Центра политической конъюнктуры Михаила Карягина, на Ближнем Востоке формируются предпосылки для нового витка эскалации.

Иранская сторона предложила Соединенным Штатам трехэтапный план по урегулированию конфликта. Однако американский президент Дональд Трамп отклонил предложение, назвав его «неприемлемым». В то же время появляется напряжение и во внутренних политических кругах в Иране. В связи с этим, по оценке заместителя директора Центра политической конъюнктуры Михаила Карягина, на Ближнем Востоке формируются предпосылки для нового витка эскалации.

— Стороны выдвигают взаимоисключающие требования, которые не подразумевают компромисса. Судя по инсайдам, в Иране обостряется внутриэлитное противоречие между сторонниками жесткого курса (КСИР) и сторонниками диалога (политическое руководство). Не факт, что мы увидим обострение именно в рамках этой недели, но тенденции укрепляются, — пояснил он.

В свою очередь доцент Финансового университета Иван Пятибратов считает, что в скором времени ближневосточный конфликт точно не будет урегулирован. Даже с учетом того, что Трамп заявил об окончании боевых действий, шанс их возобновления все равно крайне высок.

— У Трампа истекли те самые 60 дней, в рамках которых он мог вести боевые действия без одобрения Конгресса. Нельзя забывать о том, что у него есть еще 30 дней на вывод войск, и за эти 30 дней ничто ему не мешает под прикрытием вывода войск продолжать боевые действия на территории Ирана, — отметил эксперт.

Пятибратов также подчеркивает, что заявления США о готовности гарантировать безопасность судоходства через Ормузский пролив могут свидетельствовать о наращивании военного присутствия в регионе, включая возможное появление американских кораблей, что увеличивает уровень напряженности. Кроме того, противостояние между Израилем и Ливаном продолжается, и стороны до сих пор не пришли к соглашению, передает Новости Mail.

Еще 1 мая агентство Associated Press писало, что Белый дом уведомил Конгресс Соединенных Штатов Америки о том, что считает войну с Ираном законченной.

29 апреля газета The Wall Street Journal писала, что президент США Дональд Трамп поручил своей команде готовиться к длительной блокаде Ирана, так как возобновление бомбардировок, по его мнению, является более рискованным вариантом.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше