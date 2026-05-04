Эксперты считают неизбежной скорую эскалацию конфликта на Ближнем Востоке

Иранская сторона предложила Соединенным Штатам трехэтапный план по урегулированию конфликта. Однако американский президент Дональд Трамп отклонил предложение, назвав его «неприемлемым». В то же время появляется напряжение и во внутренних политических кругах в Иране. В связи с этим, по оценке заместителя директора Центра политической конъюнктуры Михаила Карягина, на Ближнем Востоке формируются предпосылки для нового витка эскалации.
— Стороны выдвигают взаимоисключающие требования, которые не подразумевают компромисса. Судя по инсайдам, в Иране обостряется внутриэлитное противоречие между сторонниками жесткого курса (КСИР) и сторонниками диалога (политическое руководство). Не факт, что мы увидим обострение именно в рамках этой недели, но тенденции укрепляются, — пояснил он.
В свою очередь доцент Финансового университета Иван Пятибратов считает, что в скором времени ближневосточный конфликт точно не будет урегулирован. Даже с учетом того, что Трамп заявил об окончании боевых действий, шанс их возобновления все равно крайне высок.
— У Трампа истекли те самые 60 дней, в рамках которых он мог вести боевые действия без одобрения Конгресса. Нельзя забывать о том, что у него есть еще 30 дней на вывод войск, и за эти 30 дней ничто ему не мешает под прикрытием вывода войск продолжать боевые действия на территории Ирана, — отметил эксперт.
Пятибратов также подчеркивает, что заявления США о готовности гарантировать безопасность судоходства через Ормузский пролив могут свидетельствовать о наращивании военного присутствия в регионе, включая возможное появление американских кораблей, что увеличивает уровень напряженности. Кроме того, противостояние между Израилем и Ливаном продолжается, и стороны до сих пор не пришли к соглашению, передает Новости Mail.
Еще 1 мая агентство Associated Press писало, что Белый дом уведомил Конгресс Соединенных Штатов Америки о том, что считает войну с Ираном законченной.
29 апреля газета The Wall Street Journal писала, что президент США Дональд Трамп поручил своей команде готовиться к длительной блокаде Ирана, так как возобновление бомбардировок, по его мнению, является более рискованным вариантом.