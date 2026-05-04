В России утвердили меры по борьбе с деструктивным поведением молодежи

Правительство РФ утвердило масштабный комплекс мер, направленных на борьбу с деструктивным поведением молодежи, который будет действовать вплоть до 2030 года. Программа, разработанная Росмолодежью совместно с силовыми структурами и профильными ведомствами, призвана кардинально изменить подходы к профилактике правонарушений среди подростков.
«Президент России Владимир Путин ставит задачу усилить работу над профилактикой преступности среди детей и подростков», — заявил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров. По его словам, новый документ призван консолидировать возможности государства и общества для противодействия современным угрозам, исходящим, в том числе, из цифровой среды.
Программа включает 41 системное мероприятие, которые охватят все аспекты жизни молодежи. Ключевыми инструментами борьбы с деструктивными настроениями станут усиленный мониторинг интернет-активности, проведение серии всероссийских конференций, а также специализированное обучение педагогов и экспертов в области безопасности.
В разработке документа, помимо Росмолодежи, приняли участие представители более 70 российских регионов и 18 федеральных ведомств, включая Министерство обороны, Министерство просвещения и МВД России. Ожидается, что такая межведомственная координация позволит оперативно выявлять и пресекать опасные тенденции в молодежной среде.