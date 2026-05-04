В России утвердили меры по борьбе с деструктивным поведением молодежи

Правительство РФ утвердило масштабный комплекс мер, направленных на борьбу с деструктивным поведением молодежи, который будет действовать вплоть до 2030 года. Программа, разработанная Росмолодежью совместно с силовыми структурами и профильными ведомствами, призвана кардинально изменить подходы к профилактике правонарушений среди подростков.