Мэр Евпатории покидает свой пост из-за проблем со здоровьем

Глава администрации Евпатории Александр Юрьев не будет участвовать в конкурсе на замещение должности мэра курортного города. Об этом 4 мая сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Он объяснил, что состояние здоровья мэра не позволяет тому после перенесенной операции продолжить выполнять свои обязанности. Александр Юрьев возглавлял администрацию Евпатории с мая 2024 года.