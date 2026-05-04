Трамп пригрозил «стереть иранцев с лица земли» при ударах по кораблям США

Трамп также высказался за то, чтобы руководство Республики Корея рассмотрело возможность участия в американских военных операциях в Ормузском проливе. «Возможно, пришло время Южной Корее присоединиться к миссии», — написал американский лидер в Truth Social. При этом он сослался на данные о взрыве и пожаре на судне в Ормузском проливе, оператором которого является компания HMM из Республики Корея. «Другого ущерба, помимо нанесенного южнокорейскому судну, в данный момент нет при прохождении через [Ормузский] пролив», — утверждал американский лидер.
Американский президент объявил 3 мая, что США приступят к проведению операции Project Freedom в Ормузском проливе. По словам президента, она будет сфокусирована на обеспечении безопасного вывода судов из пролива. Американский лидер пригрозил отвечать применением силы, «если этот гуманитарный процесс подвергнется какому-либо вмешательству».
Между тем глава комитета по национальной безопасности иранского парламента (Меджлиса) Эбрахим Азизи предупредил, что Тегеран будет расценивать любое вмешательство со стороны США в судоходство в Ормузском проливе как нарушение режима прекращения огня. Управление Ормузским проливом и Персидским заливом «не будет осуществляться на основе бредовых заявлений Трампа», написал Азизи в социальной сети X.