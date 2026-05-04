Трамп пригрозил «стереть иранцев с лица земли» при ударах по кораблям США

ВАШИНГТОН, 4 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп направил «новое предупреждение» Ирану, касающееся Ормузского пролива. Если иранцы попытаются бить по американским кораблям в этом районе, то они будут «стерты с лица земли», передает телекомпания Fox News, цитируя интервью с главой Белого дома. Кроме того, президент США выразил мнение, что иранцы стали «намного более податливыми» в переговорах о возможном урегулировании конфликта.

Источник: Reuters

Трамп также высказался за то, чтобы руководство Республики Корея рассмотрело возможность участия в американских военных операциях в Ормузском проливе. «Возможно, пришло время Южной Корее присоединиться к миссии», — написал американский лидер в Truth Social. При этом он сослался на данные о взрыве и пожаре на судне в Ормузском проливе, оператором которого является компания HMM из Республики Корея. «Другого ущерба, помимо нанесенного южнокорейскому судну, в данный момент нет при прохождении через [Ормузский] пролив», — утверждал американский лидер.

Он также отметил, что глава Пентагона Пит Хегсет и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн проведут во вторник очередной брифинг для журналистов, посвященный ходу американо-израильской операции против Ирана.

Американский президент объявил 3 мая, что США приступят к проведению операции Project Freedom в Ормузском проливе. По словам президента, она будет сфокусирована на обеспечении безопасного вывода судов из пролива. Американский лидер пригрозил отвечать применением силы, «если этот гуманитарный процесс подвергнется какому-либо вмешательству».

Между тем глава комитета по национальной безопасности иранского парламента (Меджлиса) Эбрахим Азизи предупредил, что Тегеран будет расценивать любое вмешательство со стороны США в судоходство в Ормузском проливе как нарушение режима прекращения огня. Управление Ормузским проливом и Персидским заливом «не будет осуществляться на основе бредовых заявлений Трампа», написал Азизи в социальной сети X.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше