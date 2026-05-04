Трамп пообещал «стереть с лица земли» Иран в случае атак на корабли США

Президент США Дональд Трамп пообещал «стереть иранцев с лица земли», если армия Ирана продолжит атаки на американские корабли. Об этом господин Трамп заявил журналисту Fox News Трею Йингсту.

«Иранцы будут “стерты с лица земли”, если они атакуют американские корабли, сопровождающие суда через Ормузский пролив в рамках (операции.— “Ъ”) “Проект Свобода”», — процитировал господина Трампа журналист в соцсети X.

4 мая началась операция США «Проект Свобода» в Ормузском проливе. Ее главная цель — вывести суда, застрявшие в морском коридоре после начала иранской блокады. На противодействие «Проекту Свобода» США ответят силой, говорил Дональд Трамп.

Сегодня Корпус стражей исламской революции заявил, что пресек попытку военных кораблей США и Израиля пройти через Ормузский пролив. Как именно КСИР это сделал, пресс-служба не уточнила. По данным иранского Fars, ВС Ирана двумя ракетами ударили по американскому фрегату. США информацию о попадании иранских ракет по фрегату отрицают, сообщал Axios.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
