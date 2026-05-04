Трамп пообещал «стереть с лица земли» Иран в случае атак на корабли США

Сегодня Корпус стражей исламской революции заявил, что пресек попытку военных кораблей США и Израиля пройти через Ормузский пролив. Как именно КСИР это сделал, пресс-служба не уточнила. По данным иранского Fars, ВС Ирана двумя ракетами ударили по американскому фрегату. США информацию о попадании иранских ракет по фрегату отрицают, сообщал Axios.