Макрон указал на зависимость ЕС от США

Эммануэль Макрон заявил о чрезмерной зависимости Европы от оборонной поддержки США и назвал эту проблему ключевой для ЕС, сообщает «Российская газета» 4 мая.

Выступая на саммите Европейского политического сообщества, президент Франции обозначил уязвимость европейской безопасности, связанную с опорой на американский «ядерный зонтик». По его словам, эта тема остается нерешенной и напрямую влияет на стратегические решения в сфере обороны.

На этом фоне Париж отказался присоединяться к операции в Ормузском проливе. Макрон объяснил позицию отсутствием четких условий со стороны Вашингтона, что, по его оценке, не позволяет Франции участвовать в миссии.

Одновременно французский лидер призвал США и Иран к согласованию подходов и урегулированию ситуации вокруг пролива. Он подчеркнул необходимость восстановления стабильного судоходства в регионе.

Ормузский пролив остается ключевой транспортной артерией для мировых поставок нефти, и любые ограничения движения в этом районе напрямую влияют на глобальные энергетические рынки и безопасность морских маршрутов.

