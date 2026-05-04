Макрон указал на зависимость ЕС от США

Выступая на саммите Европейского политического сообщества, президент Франции обозначил уязвимость европейской безопасности, связанную с опорой на американский «ядерный зонтик». По его словам, эта тема остается нерешенной и напрямую влияет на стратегические решения в сфере обороны.
На этом фоне Париж отказался присоединяться к операции в Ормузском проливе. Макрон объяснил позицию отсутствием четких условий со стороны Вашингтона, что, по его оценке, не позволяет Франции участвовать в миссии.
Одновременно французский лидер призвал США и Иран к согласованию подходов и урегулированию ситуации вокруг пролива. Он подчеркнул необходимость восстановления стабильного судоходства в регионе.
Ормузский пролив остается ключевой транспортной артерией для мировых поставок нефти, и любые ограничения движения в этом районе напрямую влияют на глобальные энергетические рынки и безопасность морских маршрутов.
