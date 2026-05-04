Пентагон готов удвоить выплаты военным из-за Ирана

Пентагон рассматривает увеличение выплат военнослужащим, задействованным в зоне боевых действий, на фоне снижения морального состояния личного состава, сообщает Military Watch Magazine со ссылкой на бюджетные документы ВВС США и данные других изданий.

Речь идет о возможном удвоении ежемесячных надбавок за участие в боях и службу в опасных районах. В настоящее время такие выплаты достигают 225 долларов в месяц. В случае одобрения Конгрессом США сумма может быть увеличена до 450 долларов.

Инициатива обсуждается на фоне сообщений о значительных потерях американских войск в ходе столкновений с иранскими силами, которые, по данным издания, фиксируются с 28 февраля. На этом фоне в военном ведомстве США усилились опасения относительно состояния дисциплины и мотивации на передовой.

Официальные лица Пентагона подтвердили, что вопрос повышения выплат находится в стадии проработки. Решение зависит от согласования дополнительных бюджетных расходов.

Ранее действующий уровень надбавок неоднократно подвергался критике. Указывалось, что выплаты не соответствуют росту инфляции и уровню угроз, с которыми сталкиваются военнослужащие в современных конфликтах.

Повышение выплат рассматривается как один из инструментов стабилизации ситуации в войсках и попытка удержать личный состав в условиях затяжного военного противостояния.

