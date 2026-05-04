В Воронеже отменили парад Победы

Несмотря на отмену шествия, в муниципалитетах области пройдут торжественные собрания, возложения венков и чествование ветеранов. Акция «Бессмертный полк» в текущем году состоится в цифровом формате. Регистрация участников продлится до 6 мая на профильном сайте и в социальных сетях, где историки проведут верификацию данных для исключения фальсификаций. Онлайн-шествие стартует 9 мая в полдень и охватит всю страну.