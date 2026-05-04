В Воронеже отменили парад Победы

Власти Воронежской области приняли решение отказаться от проведения традиционного военного парада на центральной площади города 9 мая. Ограничение вводится в целях обеспечения безопасности населения на фоне участившихся атак со стороны Украины.
«Мы должны усилить меры безопасности и отказаться от проведения Парада. К большому сожалению», — сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Глава региона пояснил, что решение продиктовано реальными угрозами со стороны киевского режима. По его словам, из-за неудач на фронте украинская сторона перешла к тактике повышения террористической активности в российском тылу. «Мы не имеем права рисковать, ведь на Параде — всегда большое скопление людей, а это увеличивает соблазн врага устроить провокации», — отметил Александр Гусев.
Несмотря на отмену шествия, в муниципалитетах области пройдут торжественные собрания, возложения венков и чествование ветеранов. Акция «Бессмертный полк» в текущем году состоится в цифровом формате. Регистрация участников продлится до 6 мая на профильном сайте и в социальных сетях, где историки проведут верификацию данных для исключения фальсификаций. Онлайн-шествие стартует 9 мая в полдень и охватит всю страну.
Губернатор заверил земляков, что в будущем проведение торжественных парадов на главной площади будет возобновлено как в дань памяти героям прошлого, так и в честь участников нынешних событий.
