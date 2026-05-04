Разведка Евросоюза изучает российский «Ковёр»

Конструктивно «Ковёр» представляет собой модуль с корпусом из стеклотекстолита, который снижает заметность для радиолокационных средств. Оснащение крыльями и двигателем обеспечивает дальность до 300 километров. Устройство превращает стандартные авиабомбы в планирующие боеприпасы, сопоставимые по принципу действия с аналогичными системами.