Украинская разведка заявила о появлении нового российского боеприпаса С-71К «Ковёр» и передала его обломки для изучения, сообщает «Царьград». По данным источника, материалы анализируют в странах ЕС.
Речь идет о малозаметном управляемом модуле, предназначенном для оснащения авиационных бомб. Утверждается, что его разрабатывают для применения с истребителями Су-57 и беспилотниками С-70 «Охотник».
По данным украинской стороны, использование таких боеприпасов могло начаться в конце 2025 года. В частности, сообщается о возможной интеграции с новейшей авиационной техникой, что позволяет наносить удары без потери малозаметности носителей.
Конструктивно «Ковёр» представляет собой модуль с корпусом из стеклотекстолита, который снижает заметность для радиолокационных средств. Оснащение крыльями и двигателем обеспечивает дальность до 300 километров. Устройство превращает стандартные авиабомбы в планирующие боеприпасы, сопоставимые по принципу действия с аналогичными системами.
В публикации также приводится мнение координатора николаевского подполья Сергея Лебедева о возможном развитии военного противостояния и применении различных форм воздействия, включая силовые и иные методы.
На данный момент официальных подтверждений со стороны российских ведомств о характеристиках и применении С-71К не приводится, информация о боеприпасе остается предметом оценки и анализа со стороны зарубежных структур.
