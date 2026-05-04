Медведев высмеял переговоры «безмозглых русофобов» Зеленского и Пашиняна

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в понедельник, 4 мая, высмеял переговоры президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которых назвал «безмозглыми русофобами». Он пошутил, что с высокой долей вероятности после официальной части политики «чесали языками на привычном им великом и могучем» русском языке.
— Сегодня в Ереване два безмозглых русофоба, которые отлично говорят на русском, беседовали на плохом английском из-за своей ущербности. Не хватает только (президента США) Дональда Трампа с (вице-президента США) Джей Ди Вэнсом, чтобы принять у неучей зачет по английскому, — написал Медведев в своем Telegram-канале.
Никол Пашинян и Владимир Зеленский провели встречу в Ереване в рамках саммита Европейского политического сообщества. Стороны сосредоточились на вопросах углубления армяно-украинского сотрудничества. Политики во время встречи обсудили перспективы развития сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.
Незадолго до этого Армения и Великобритания подписали совместную декларацию о стратегическом партнерстве. Премьер-министры Никол Пашинян и Кир Стармер встретились в Ереване для подписания документа.