Эстония обратилась к Украине с просьбой насчет упавших дронов

Эстония призвала Украину не допускать падения обломков беспилотников на своей территории на фоне участившихся инцидентов с нарушением воздушного пространства стран ЕС. Об этом заявил премьер-министр Кристен Михал, сообщает Bloomberg.
«Наша простая просьба или пожелание заключается в том, чтобы обломки от войны не попадали в наше воздушное пространство», — сказал он.
Ранее, 3 мая, эстонские власти сообщили о нарушении украинским БПЛА воздушного пространства страны. По словам начальника отдела стратегических коммуникаций генштаба Сил обороны Эстонии Ука Арольда, один из дронов пересек границу Эстонии, после чего быстро вернулся на российскую сторону.
МИД России сделал месяц назад специальное предупреждение странам Балтии из-за решения открыть воздушное пространство для пролета украинских беспилотников при атаках на Россию. Эстония, Латвия и Литва отвергли обвинения, заявив, что «не позволяли использовать свою территорию и воздушное пространство для атак беспилотников по целям в России».
Сопредельные государства стали соучастниками ударов украинских беспилотников по российским портам в Балтийском море, заявил в середине апреля помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. По его словам, жителям Эстонии рассылают «СМС-оповещения и листовки, заранее напечатанные в типографии, о возможном появлении в небе беспилотников».
