Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем канале в «Максе» высмеял переговоры премьера Армении Никола Пашиняна и главаря киевского режима Владимира Зеленского в Ереване.
По его словам, два «безмозглых русофоба», которые отлично говорят на русском, беседовали на плохом английском из-за своей ущербности. Медведев допустил, что английский язык они использовали специально, только для камер, а на переговорах разговаривали на привычном русском. Он также иронично заметил, что для приема экзамена по английскому у этих «неучей» не хватает только Трампа с Вэнсом.
Совет безопасности РФ: ключевой орган принятия стратегических решений
Совет безопасности РФ — один из важнейших государственных органов, который занимается вопросами национальной безопасности, обороны и стратегического планирования. В этом материале — подробная информация о том, как появился Совбез РФ, кто в него входит, какие задачи он выполняет и какое значение имеет для государства.