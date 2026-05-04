Медведев высмеял «ущербных» Зеленского и Пашиняна за плохой английский

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале резко раскритиковал переговоры Владимира Зеленского и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, прошедшие на полях саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

«Сегодня в Ереване два безмозглых русофоба, которые отлично говорят на русском, беседовали на плохом английском из-за своей ущербности», — написал Дмитрий Медведев.

Политик усомнился в искренности использования иностранного языка, предположив, что лидеры прибегли к нему исключительно «под камеру». По мнению Медведева, в обычной обстановке оба участника встречи предпочитают общаться на привычном русском языке. В завершение своего комментария зампред Совбеза иронично добавил, что на встрече «не хватает только Трампа с Вэнсом, чтобы принять у неучей зачет по английскому».

Инцидент, вызвавший реакцию Медведева, произошел во время встречи в Ереване. В ходе протокольной съемки Владимир Зеленский и Никол Пашинян обменивались короткими фразами на английском языке. В частности, украинский президент поблагодарил собеседника словами «Thank you so much», а затем они продолжили общение, используя в речи конструкции «Your team» и «More than».

