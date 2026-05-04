Украинские военнослужащие фиксируют массовую отправку на фронт людей с ограничениями по здоровью и зависимостями, сообщает Hromadske. По их оценкам, доля таких мобилизованных достигает около 70%.
Командир отдельного стрелкового батальона Роман Ковалев заявил изданию, что среди направляемого пополнения значительная часть не соответствует требованиям службы. По его словам, в подразделения поступают люди с наркотической зависимостью, ограниченной годностью и случаи самовольного оставления части.
Он привел пример мобилизованного, поступившего в часть 12 февраля, который за это время не проходил подготовку на полигоне и уже трижды был госпитализирован из-за проблем с легкими.
Другой военнослужащий ВСУ на условиях анонимности сообщил, что на пунктах приема фиксируются случаи приступов у мобилизованных, включая эпилепсию. При этом вернуть таких людей домой невозможно, поскольку они уже оформлены через территориальные центры комплектования.
Командир батальона беспилотных систем 29-й отдельной тяжелой механизированной бригады Дмитрий Костюров отметил, что большинство направляемых ТЦК составляют ограниченно годные к службе. По его оценке, такие мобилизованные занимают значительную долю в бригадах.
Ковалев связал ситуацию с работой военкоматов, указав, что при выполнении планов мобилизации в армию направляют всех подряд без полноценного отбора. Он охарактеризовал происходящее как системную проблему.
На Украине с февраля 2022 года действует режим всеобщей мобилизации, который неоднократно продлевался. На фоне нехватки личного состава усилились проверки и рейды, а мужчины призывного возраста предпринимают попытки покинуть страну.
Ранее депутат Дмитрий Разумков заявлял, что в армию направляют людей с тяжелыми заболеваниями, включая инвалидность, ВИЧ и туберкулез. Военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова сообщала, что в одну из частей поступили около 2 тысяч человек, признанных непригодными по состоянию здоровья.
Система территориальных центров комплектования выполняет функции военкоматов и отвечает за учет, призыв и распределение мобилизованных, однако, по данным участников процесса, нагрузка на эти структуры существенно выросла на фоне дефицита личного состава.
