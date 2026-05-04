Бритни Спирс признала вину в пьяном вождении

От имени госпожи Спирс выступали ее адвокаты, сама певица на слушание в Верховном суде округа Вентура в Калифорнии не пришла. Ей назначили 12 месяцев условного срока, трехмесячную программу лечения от зависимости от психоактивных веществ и штраф в размере $571.