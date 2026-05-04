Украина объявила режим тишины с 5 на 6 мая

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с полуночи 5 мая и до полуночи 6 мая на фронте объявляется режим тишины. Это стало ответом на решение президента России Владимира Путина объявить перемирие с Украиной 8−9 мая в честь Дня Победы.

«Объявляем о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. За время, которое есть до этого момента, реалистично обеспечить наступление тишины. Будем действовать зеркально, начиная с указанного момента», — сообщается в Telegram-канале Владимира Зеленского.

Минобороны России рассчитывает на то, что украинская сторона присоединится к перемирию во время празднования Дня Победы. В противном случае вооруженные силы России «нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева», заявили в ведомстве.