Зеленский объявил «режим тишины» с полуночи 5 мая

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 4 мая объявил о «режиме тишины», который начнется в полночь с 5 на 6 мая. Он заявил о том, что человеческая жизнь «несравнимо более ценна, чем празднование какой-либо годовщины», в связи с чем решил пойти на временное прекращение огня.

— За время, оставшееся до этого момента, реально обеспечить наступление тишины. Мы будем действовать зеркально, начиная с указанного момента, — передает слова главы государства «Газета.Ru».

Незадолго до этого Министерство обороны сообщило, что в пятницу и субботу, 8 и 9 мая, объявляется перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Вооруженные силы России готовы нанести массированный ракетный удар по центру Киева, если Украина нарушит перемирие и предпримет попытки сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.

Во время открытия саммита европейского политического сообщества в Ереване Владимир Зеленский пригрозил ударом по параду в Москве 9 мая в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.