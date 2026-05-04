Зеленский: Украина начнёт режим прекращения огня в ночь на 6 мая

По его словам, человеческая жизнь важнее любых «празднований», поэтому с 00:00 6 мая будет установлен «режим тишины», к которому, как он надеется, удастся подготовиться. Украина намерена действовать симметрично с этого момента.
«Мы объявляем о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая», — написал Зеленский в соцсетях.
Ранее в Минобороны заявили, что 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной Войне. Как отметили в ведомстве, ВС РФ примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. Однако Зеленский отверг перемирие в честь Дня Победы и заявил, что на Украине «праздников нет».
