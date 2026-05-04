Минобороны РФ предупредило город Киев о возможном ударе

Минобороны России заявило о риске нанесения удара по Киеву и призвало гражданское население и сотрудников иностранных дипмиссий покинуть город, говорится в официальном сообщении ведомства.

В заявлении подчеркивается, что речь идет о возможных ответных действиях Вооруженных сил РФ в случае попыток сорвать мероприятия, приуроченные к Дню Победы. В качестве потенциальной цели указан центр Киева.

Военное ведомство отдельно обратилось к гражданским лицам и дипломатическому корпусу, указав на необходимость заблаговременно покинуть территорию города при развитии подобного сценария.

Одновременно подтверждено решение о введении режима прекращения огня. По указанию Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина перемирие объявлено на 8−9 мая в связи с празднованием Победы в Великой Отечественной войне.

Таким образом, заявление Минобороны фиксирует два параллельных решения временную приостановку боевых действий и готовность к ответным мерам при угрозе срыва праздничных мероприятий.

Подобные предупреждения ранее направлялись в условиях обострения обстановки и, как правило, сопровождаются усилением мер безопасности, включая контроль воздушного пространства и повышенную готовность сил противовоздушной обороны.

