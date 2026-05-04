Трамп заявил об уничтожении семи иранских катеров в Ормузском проливе

Трамп заявил об уничтожении семи иранских катеров в Ормузском проливе после попытки остановить судно.

Источник: Аргументы и факты

Американские военные уничтожили семь иранских катеров в Ормузском проливе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, катера попытались остановить судно под флагом третьей страны. После этого, как отметил Трамп, американская сторона нанесла удар.

«Мы уничтожили семь маленьких катеров или, как их называют, “быстрых” катеров. Это все, что у них осталось», — приводит слова политика телеканал CNN.

Трамп также заявил, что под удар попало южнокорейское грузовое судно, и предложил Сеулу присоединиться к операции «Проект Свобода». Она направлена на обеспечение судоходства в Ормузском проливе.

На фоне обострения ситуации ранее Трамп заявлял, что Иран будет уничтожен в случае атаки на американские корабли.

