Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Таджикистаном о миграции

Недавно Life.ru писал, что полицейские приняли решения о выдворении из России примерно 60 тыс. иностранцев, нарушивших миграционное законодательство. Такие меры начали применяться с февраля прошлого года. С 5 февраля 2025 года должностные лица МВД получили право самостоятельно принимать решения о выдворении. Этими полномочиями обладают руководители территориальных органов МВД и их структурных подразделений по вопросам миграции, а также начальники линейных отделов полиции на транспорте.