«Два безмозглых русофоба»: Медведев высмеял Зеленского и Пашиняна за плохой английский

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал переговоры Владимира Зеленского и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Ереване. Поводом стало то, что политики, свободно владеющие русским языком, решили общаться на английском, которым явно владеют не на лучшем уровне.

«Сегодня в Ереване два безмозглых русофоба, которые отлично говорят на русском, беседовали на плохом английском из-за своей ущербности. Хотя, вполне вероятно, это было под камеру, а потом они чесали языками на привычном им великом и могучем», — написал Медведев в своём телеграм-канале.

Подводя итог, зампред Совбеза в шутку сказал, что на встрече не хватало только Дональда Трампа с Джей Ди Вэнсом, чтобы поставить «неучам» двойку по английскому.

Напомним, сегодня Пашинян и Зеленский провели переговоры в Ереване на английском языке. Зеленский начал встречу с благодарности Пашиняну: «Thank you so much». В ходе беседы прозвучали также реплики «Your team» от Зеленского и «More than» от Пашиняна.

Совет безопасности РФ: ключевой орган принятия стратегических решений
Совет безопасности РФ — один из важнейших государственных органов, который занимается вопросами национальной безопасности, обороны и стратегического планирования. В этом материале — подробная информация о том, как появился Совбез РФ, кто в него входит, какие задачи он выполняет и какое значение имеет для государства.
