В России утвердили меры борьбы с деструктивным поведением молодёжи

Комплекс мер по профилактике деструктивного поведения молодёжи на период до 2030 года утверждён Правительством РФ. Об этом сообщила пресс-служба Росмолодёжи.

Источник: Life.ru

Руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров сообщил, что президент России Владимир Путин поставил задачу усилить профилактику преступности среди детей и подростков. Новый документ, по его словам, объединит усилия государства и общества для повышения эффективности этой работы с учётом современных вызовов, в том числе влияния цифровой среды.

Документ включает 41 системное мероприятие по противодействию деструктивному поведению молодёжи, в том числе мониторинг активности в интернете, организацию всероссийских конференций и семинаров, а также подготовку специалистов в различных областях по вопросам безопасности. Комплекс мер был разработан Росмолодёжью с участием более 70 субъектов РФ и 18 федеральных ведомств, в том числе Минобороны, Минпросвещения и МВД.

В России в 2025 году зафиксирован заметный рост числа террористических и экстремистских преступлений. Показатель увеличился почти на 60% по сравнению с предыдущим периодом. Об этом сообщил генеральный прокурор России Александр Гуцан.

