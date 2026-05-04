После купания в реке нога мужчины увеличилась вдвое из-за опасной инфекции

У жителя Англии Сэма Пира после купания в реке нога увеличилась в два раза из-за инфекции, вызванной бактериями, живущими в воде. Об этом пишет LADbible.
Через день после заплыва у мужчины поднялась температура, появились гриппоподобные симптомы и стремительно ухудшающаяся инфекция левой ноги. Врачи выяснили, что бактерии проникли в кровь через микротрещину на пятке.
Антибиотики спасли жизнь британцу, но инфекция разрушила лимфатическую систему, вызвав лимфедему — нарушение оттока жидкости, приводящее к сильным отёкам.
«Ему сказали, что это навсегда, и нога никогда не вернётся к прежнему размеру», — заявила жена Пира.
Теперь семья собирает 20 тысяч фунтов стерлингов на операцию в частной клинике.
