Зачем Армении понадобились сразу два саммита с Европейским союзом

4 мая в Армении начался двухдневный политический марафон на высшем уровне — в эти дни в Ереване пройдут три крупных мероприятия: саммит Европейского политического сообщества (наряду с 27 странами Евросоюза в нем участвует еще 21 страна), саммит Армения — ЕС и, наконец, государственный визит президента Франции Эмманюэля Макрона.
Какие вопросы стоят на повестке.
Саммит Европейского политического сообщества прошел в Ереван 4 мая. Вместе с членами Евросоюза в нем участвовали страны, которые в ЕС не входят: в частности, в Ереван прибыли президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, премьер Молдавии Майя Санду, премьер Канады Марк Карни. Также присутствовали генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, генеральные секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе.
В армянскую столицу также прибыл вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, что стало очередным признаком нормализации отношений между двумя странами, не имеющими дипломатических представительств. Сухопутная граница между ними закрыта с 1993 года по инициативе Анкары, однако с 2022 года возобновлено прямое авиасообщение, а в июне 2025-го премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые посетил Турцию с рабочим визитом.
По видеосвязи на саммите выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он поздравил Пашиняна с проведением форума и сообщил, что для соблюдения баланса в мае 2028 года саммит сообщества пройдет в Азербайджане. «Кстати, Армения также поддержала нашу кандидатуру. Это явный признак того, что мир между Азербайджаном и Арменией стал реальностью. Мы живем в мире всего девять месяцев и учимся жить в мире», — сказал Алиев.
Европейское политическое сообщество (European Political Community — EPC) существует с мая 2022 года. Этот формат был создан по инициативе Франции, которая тогда была председателем в ЕС. По замыслу Эмманюэля Макрона, EPC должно стать платформой, на которой свою политику координировали бы все страны Европы. Сообщество проводит саммиты два раза в год, на них приглашают лидеров из более чем 40 стран, среди которых Азербайджан, Армения, Британия, Грузия, Молдавия, Турция, Украина.
К маю 2026 года состоялось восемь саммитов EPC, они прошли в Чехии, Молдавии, Испании, Великобритании, Венгрии, Албании, Дании, Армении. Девятая такая встреча должна пройти в ноябре 2026 года в Ирландии.
Пашинян, открывая пленарное заседание EPC, заявил, что этот формат «сыграл ключевую роль в процессе установления мира между Арменией и Азербайджаном», — премьер напомнил, что именно на полях первого саммита в Праге в 2022 году он и Ильхам Алиев впервые решили признать территориальную целостность друг друга в границах республик времен СССР (тем самым Армения признавала, что Карабах принадлежит Азербайджану). «Сейчас между нами и Азербайджаном установился мир. Вот уже два года никто не пострадал в результате перестрелок с Азербайджаном, и это беспрецедентные годы с момента обретения нами независимости», — сказал Пашинян. Он подчеркнул, что для Армении этот саммит — событие историческое. «Безусловно, этот саммит важен и в международном контексте, особенно сейчас, когда перед миром встают нарастающие и многочисленные вызовы — от Украины до Ближнего Востока. Я смею надеяться, что по итогам наших дискуссий и бесед этот саммит сможет стать историческим и для международного мира и стабильности», — резюмировал он.
Проведение форума соответствует внешнеполитическому курсу Ереван, говорит научный сотрудник «АПРИ Армения» Сергей Мелконян. «Как заявлено, он нацелен на диверсификацию политических, экономических и оборонных связей. В нашем аналитическом центре мы это называем диверсификацией с фокусом на Запад, — сказал РБК эксперт. — Мы видим, что уровень армяно-европейских отношений качественно вырос, был подписан ряд новых двусторонних документов, активно идет либерализация визового режима, которая, по нашим оценкам, завершится к 2029 году».
Как происходит сближение Армении и Евросоюза.
Руководство Армении прямо говорит, что готовит вступление республики в Евросоюз. О планах приступить к евроинтеграции Ереван впервые заявил в марте 2024 года, а в первой половине 2025 года в республике был принят закон, где зафиксировано стремление страны в ЕС. Его текст состоит из одного предложения: «Республика Армения, стремясь развивать демократические институты, повышать благосостояние общества, укреплять безопасность, устойчивость и верховенство закона, объявляет о начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз». В Ереване уточняли, что сам по себе закон — это не заявка на членство в ЕС. «Тем не менее это отражает стремление граждан Армении вывести партнерство с ЕС на новый уровень и соответствует сбалансированной внешней политике», — пояснял заместитель министра иностранных дел Паруйр Ованнисян (цитата по News.am).
В январе 2026 года Пашинян в очередной раз подтвердил: Армения «безусловно и безоговорочно» хочет стать полноправным членом Евросоюза. «Опыт предыдущего периода показал, что ни одна страна не принимается в ЕС по геополитическим или иным соображениям целесообразности. Для этого существует очень важное и необходимое условие: страна должна объективно соответствовать стандартам ЕС, как минимум на 97, 98, 99%, — заявил он на форуме “Армения и мир на перекрестке рисков и возможностей” (цитата по Armenpress). — Наша стратегия такова: мы должны очень твердо и четко следовать пути превращения Армении в страну, соответствующую стандартам ЕС».
В Евросоюзе публично на тему членства Армении не высказываются, но активно поддерживают сближение с республикой. Так, в декабре 2025 года стороны приняли совместную стратегическую повестку — в соответствии с ней ЕС будет поддерживать реформы в Армении и предоставлять ей техническую и финансовую помощь в рамках так называемого Плана устойчивости и роста (Resilience and Growth Plan). Он рассчитан на 2024−2027 годы, его бюджет — €270 млн, из которых €200 млн представляют собой грантовую помощь, а €70 млн — грантовое финансирование для привлечения инвестиций.
Кроме того, Евросоюз намерен уделить особое внимание парламентским выборам, которые пройдут в Армении в июне этого года. «Россия и ее пособники уже активизируют кампании по дезинформации в Армении в преддверии парламентских выборов в следующем году. Мы видим те же сети, которые были задействованы в Молдове, поэтому схема действий та же», — заявила в декабре 2025 года глава европейской дипломатии Кая Каллас. А в апреле 2026-го Евросоюз сообщил, что в рамках Общей политики ЕС в области безопасности и обороны по запросу Еревана создаст Партнерскую миссию в Армении (EU Partnership Mission in Armenia — EUPM Armenia). Срок ее действия — два года, задача — поддерживать Армению «в борьбе с такими многоуровневыми угрозами, как иностранное манипулирование информацией и вмешательство, кибератаки и незаконные финансовые потоки», для этого EUPM будет предоставлять армянским властям экспертные консультации и создаст группу, которая будет отслеживать и анализировать ситуацию. «Когда в июне армяне пойдут на выборы, только они сами должны выбрать будущее своей страны. ЕС помогает защитить устойчивость Армении», — сказала Каллас, анонсируя создание EUPM.
Это не первая миссия Евросоюза в Армении — с осени 2023 года в республике действует Гражданская миссия ЕС (EU Mission in Armenia — EUMA), которая наблюдает за обстановкой на границе с Азербайджаном. В Баку утверждали, что EUMA на самом деле ведет в регионе разведку, и требовали ее вывести. Однако в Ереване заявляют, что намерены сотрудничать с европейскими наблюдателями и после заключения мирного договора с Баку. В 2025 году Евросовет продлил мандат EUMA еще на два года — срок ее работы истекает в феврале 2027-го.
Как развивались отношения Ереван и Брюсселя.
В основе отношений Армении и Евросоюза лежит Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement — CEPA); оно было подписано в 1996 году в Люксембурге и вступило в силу в 1999-м. В 1990-е годы ЕС заключил аналогичные соглашения с Азербайджаном, Казахстаном, Киргизией, Россией, Туркменией и Узбекистаном. С 2004 года Армения участвует в Европейской политике соседства (European Neighbourhood Policy — ENP) — программе сотрудничества ЕС с другими странами, которая должна содействовать стабильности и безопасности в регионах к югу и востоку от союза. У нее три ключевых направления: экономическое развитие для стабилизации, безопасность, свободная миграция и мобильность. Кроме Армении в ENP участвуют еще 15 стран, для каждой из которых одобрены индивидуальные планы действий.
В 2009 году в рамках ENP Евросоюз запустил программу «Восточное партнерство», чтобы укрепить отношения с шестью республиками бывшего СССР: кроме Армении в ней участвуют Азербайджан, Грузия, Молдавия, Украина; до 2022-го — Белоруссия. Ереван и Брюссель обсуждали заключение Соглашения об ассоциации, которое облегчило бы стране доступ к европейскому рынку, но после того, как в 2015 году Армения вступила в ЕАЭС, договор об ассоциации стал невозможен. В 2017-м Брюссель и Ереван подписали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement — CEPA) — оно вступило в силу в 2021 году. В 2024 году партнеры начали диалог о безвизовом режиме.
Как на это реагирует Россия.
Россия на активное сближение Армении с Евросоюзом реагирует сдержанно. При этом с того момента, как Ереван начал говорить о евроинтеграции, различные российские представители неоднократно заявляли: членство в Евросоюзе и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) несовместимо.
«Мы видим, что в Армении идет дискуссия о развитии отношений с Евросоюзом, мы к этому относимся абсолютно спокойно, мы понимаем, что любая страна ищет максимальные преимущества от сотрудничества с третьими странами. Но это должно быть очевидно, это должно быть по-честному, заранее, что называется, “на берегу” сказано. Нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕврАзЭс невозможно, это просто невозможно по определению», — сказал 1 апреля в ходе встречи с Пашиняном президент России Владимир Путин.
О том, что членство в Евросоюзе Армении невыгодно, в апреле 2026 года заявили в Совете безопасности России. Заместитель секретаря СБ Алексей Шевцов привел журналистам следующие цифры: в общем счете присоединение Еревана к ЕС будет стоить республике 23% ВВП, рынок труда сократится на 10,5 п.п., инфляция вырастет на 22,6 п.п., внутреннее потребление упадет более чем на 20%. «Вступление Армении в ЕС будет также предполагать адаптацию к европейским стандартам. Армянские товары столкнутся с квотированием рынка в ЕС и необходимостью соответствия европейским техрегламентам, что, в свою очередь, потребует дополнительных инвестиций», — добавил Шевцов (цитата по ТАСС).
Пашинян уверяет, что стремление в ЕС и членство в ЕАЭС совместимы. «Пока возможна совместимость, мы будем оставаться членом ЕАЭС. Когда совместимость станет невозможной, мы вместе с гражданами Армении примем решение, которое будет исходить из свободного выражения воли народа Республики Армения», — сказал он в январе, а затем повторил ту же мысль на встрече с Путиным в Кремле. По мнению Пашиняна, Армения выиграет в обоих случаях: либо она становится членом Евросоюза, либо не членом, но современным государством с европейскими стандартами.
Интерпретировать нынешнюю ситуацию как разворот Армении от России в сторону Европы — сильное упрощение, сказал РБК директор Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян. «Есть форматы, в которых Армения взаимодействует с Россией: она член СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, хотя ее участие там и заморожено. Экономическое сотрудничество Армении с Россией глобально растет, а не уменьшается, коммуникационно она с Россией связана очень тесно. На территории Армении находится российская военная база — по договору, она будет здесь минимум до 2044 года, — напоминает эксперт. — При этом Армения пытается развивать отношения с Евросоюзом. Возникает ли из-за этого кризис с Россией? Конечно, да. Но он касается скорее безопасности, а не экономики и других аспектов. Кризис этот развивается со времен Второй карабахской войны в 2020 году».
«Воспринимать Армению как поле, на котором европейцы сражаются с русскими, неправильно, — продолжает Искандарян. — Эти ситуации напрямую друг с другом не связаны: есть расширение отношений с Европой, есть кризис в отношениях с Россией и попытки его уладить, есть диверсификация отношений, есть проблема безопасности Армении. Словом, это сложная палитра, которую упрощать не стоит».
Мелконян полагает, что в ближайшее время Армения не выйдет из ЕАЭС. «В ближайшие десятилетия членство Армении в Евросоюзе исключено. Есть ряд этапов, которые Ереван должен пройти — например, завершить имплементацию CEPA, а на сегодня из этого соглашения выполнена только половина условий», — сказал эксперт. Простым переход из ЕАЭС в ЕС не будет — сначала надо выйти из Евразийского экономического союза, потом подписать ряд соглашений с ЕС, потом долгие годы претендовать на статус кандидата в Евросоюз.
«Сегодня Армения даже не рассматривается как страна, которая может получить такой статус. Но даже его приобретение не гарантирует членство в ЕС. Бинарная логика, по которой сегодня Армения вышла из ЕАЭС, а завтра вступила в ЕС, — это из области фантастики», — считает Мелконян. Что касается отношений с Россией, то со стороны Москвы, по оценке эксперта, наблюдается некоторое раздражение. «Мы приближаемся к точке невозврата, но она еще не пройдена, — говорит он. — Жесткой реакции со стороны Москвы пока нет — есть сигналы. Но если мы увидим массовые экономические ограничения с стороны России в адрес Армении, станет понятно, что их отношения вступили в другую фазу».