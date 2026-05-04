Зачем Армении понадобились сразу два саммита с Европейским союзом

Пашинян, открывая пленарное заседание EPC, заявил, что этот формат «сыграл ключевую роль в процессе установления мира между Арменией и Азербайджаном», — премьер напомнил, что именно на полях первого саммита в Праге в 2022 году он и Ильхам Алиев впервые решили признать территориальную целостность друг друга в границах республик времен СССР (тем самым Армения признавала, что Карабах принадлежит Азербайджану). «Сейчас между нами и Азербайджаном установился мир. Вот уже два года никто не пострадал в результате перестрелок с Азербайджаном, и это беспрецедентные годы с момента обретения нами независимости», — сказал Пашинян. Он подчеркнул, что для Армении этот саммит — событие историческое. «Безусловно, этот саммит важен и в международном контексте, особенно сейчас, когда перед миром встают нарастающие и многочисленные вызовы — от Украины до Ближнего Востока. Я смею надеяться, что по итогам наших дискуссий и бесед этот саммит сможет стать историческим и для международного мира и стабильности», — резюмировал он.