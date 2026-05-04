Украина усилила границу с Приднестровьем «зубами дракона»

Украина усиливает оборону на юго-западной границе, в частности с Приднестровьем, сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование «Запад».
Украинские военные наращивают в приднестровском направлении инженерные фортификации, а также развивают рокадные дороги для улучшения маневровости и логистики войск. Командование опубликовало фотографии фортификаций на границе с Приднестровьем, на них линии обороны, «зубы дракона», инженерные заграждения, передает УНИАН.
Командующий группировкой войск «Запад» бригадный генерал Владимир Шведюк во время рабочей поездки в приграничные с Приднестровьем районы проинспектировал состояние инженерных фортификаций и рокадных путей. В оперативном командовании пояснили, что планируется создать эшелонированную систему защиты в этом районе, которая позволит оперативно реагировать на угрозы.
«Одним из главных вопросов остается существенное усиление оборонных способностей нашей юго-западной границы. Формирование надлежащих условий для улучшения маневренности и логистического обеспечения войск. Это позволит построить эшелонированную систему защиты, которая позволит оперативно реагировать на любые провокации», — заявили там.
Украинский президент Владимир Зеленский в апреле говорил ТСН, что пока не видит угрозы со стороны Приднестровья.
Приднестровье (Приднестровская Молдавская Республика, ПМР) — это самопровозглашенная республика на северо-востоке Молдавии с центром в городе Тирасполе. Расположена в основном вдоль левобережья Днестра, где компактно проживает преимущественно русскоязычное население. Она была образована в 1990 году как Приднестровская Молдавская ССР в составе СССР, с конца 1991-го носит современное название. ПМР обладает основными признаками государства — Конституцией, правительством, вооруженными силами, государственной символикой и валютой, однако на международном уровне признается только частично признанными Абхазией и Южной Осетией.
Кишинев считает Приднестровье «административно-территориальными единицами левобережья Днестра» и рассматривает возможность предоставления им автономии, однако статус региона остается неурегулированным вот уже более 30 лет. Страны — члены ООН, в том числе Россия, также признают Приднестровье частью Молдавии. Приднестровье считается одним из двух (наравне с Гагаузией) пророссийских регионов Молдавии.
В апреле секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу обвинял молдавские власти в «попытке выдавить» из Приднестровья Оперативную группу российских войск при поддержке ЕС.
В Москве предупреждали, что попытки решить вопрос Приднестроваья силовым путем, как и стремление заменить российских миротворцев западным контингентом, «спровоцируют негативные последствия для Молдавии и всего региона», напомнил Шойгу. Он также предостерегал Украину от попыток захватить склад боеприпасов в селе Колбасна, что, по его словам, приведет к серьезным человеческим жертвам и экологической катастрофе.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.