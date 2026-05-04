В Киеве только треть жителей говорит исключительно на украинском

Только треть жителей Киева говорят исключительно на украинском языке. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на результаты опроса в приложении «Киев цифровой». В исследовании приняли участие 46 тысяч пользователей.
14% опрошенных киевлян переходят на украинский только в государственных учреждениях. В магазинах и кафе его используют 13% жителей столицы Украины, на работе — 11%, на культурных мероприятиях — 9%. Всего 6% участников опроса применяют украинский язык в учебных заведениях. И только 4% жителей Киева говорят на нем дома со своими близкими.
Ранее на Украине официально признали, что жители страны все чаще говорят на русском языке. Уполномоченная по защите госязыка Елена Ивановская заявила, что количество русскоговорящих граждан вновь растет, прежде всего в сфере образования. Она назвала это «тревожным сигналом» и «опасной тенденцией» для киевского режима.