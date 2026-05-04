В Киеве только треть жителей говорит исключительно на украинском

14% опрошенных киевлян переходят на украинский только в государственных учреждениях. В магазинах и кафе его используют 13% жителей столицы Украины, на работе — 11%, на культурных мероприятиях — 9%. Всего 6% участников опроса применяют украинский язык в учебных заведениях. И только 4% жителей Киева говорят на нем дома со своими близкими.