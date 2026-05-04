Дональд Трамп в стиле Троцкого

Итак, после истечения 60 дней с начала нападения США и Израиля на Иран сложилась ситуация, которую можно охарактеризовать известной формулой Троцкого «ни мира, ни войны». Заявление Трампа Конгрессу, что он прекратил военные действия, расценивается как уловка, поскольку для продолжения необходимо было запросить санкцию законодателей.

Его команда надеется, что в случае обострения атаки на суверенную страну можно будет начать с чистого листа, открыв новый двухмесячный отсчет. Пока же США отказываются обсуждать очередные мирные иранские предложения, продолжая наращивать вокруг Персидского залива свою группировку, которую предполагается усилить не прошедшей испытания системой гиперзвукового оружия.

То есть ружье, по классику, подвешивается, а значит, может выстрелить. Да и заявление пресс-секретаря президента Левитт о том, что Ирану «необходимо взять себя в руки», воспринимается как нажим с целью капитуляции. Потому интересна инициатива Трампа по выводу застрявших судов через Ормуз в сопровождении кораблей ВМФ. И если это не попытка перехватить информационную повестку, которую США проигрывают, то такой ход выглядит провокацией, цель которой — подставить Иран. Ведь если они воспрепятствуют такому демаршу, то у США появится как бы законный повод для новых ударов «ради свободы судоходства».

