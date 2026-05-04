Дональд Трамп в стиле Троцкого

То есть ружье, по классику, подвешивается, а значит, может выстрелить. Да и заявление пресс-секретаря президента Левитт о том, что Ирану «необходимо взять себя в руки», воспринимается как нажим с целью капитуляции. Потому интересна инициатива Трампа по выводу застрявших судов через Ормуз в сопровождении кораблей ВМФ. И если это не попытка перехватить информационную повестку, которую США проигрывают, то такой ход выглядит провокацией, цель которой — подставить Иран. Ведь если они воспрепятствуют такому демаршу, то у США появится как бы законный повод для новых ударов «ради свободы судоходства».