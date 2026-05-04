Зеленский объявил о введении режима тишины с 6 мая

Глава киевского режима Владимир Зеленский объявил о введении режима тишины, начиная с 6 мая. Об этом он написал в личном Telegram-канале в понедельник, 4 мая.
«Объявляем о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. За время, которое есть до этого момента, реалистично обеспечить наступление тишины», — заявил Зеленский.
По словам бывшего комика, Киев с указанного момента намерен действовать зеркально шагам российской стороны.
Ранее KP.RU сообщал, что Министерство обороны России объявило перемирие в честь празднования Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне, которое продлится 8 и 9 мая. Уточняется, что решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным.
Ведомство также ответило на заявление Зеленского, который допустил нанесение удара по Москве 9 мая. В Минобороны отметили, что российские военнослужащие будут готовы нанести ответный массированный удар по центру Киева.
