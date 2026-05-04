Опрос показал сильное снижение поддержки Зеленского

Только 28% граждан Украины готовы поддержать Владимира Зеленского на посту президента после завершения конфликта, следует из данных Киевского международного института социологии (КМИС).
Исследование фиксирует заметное расслоение общественных настроений. Еще 16% респондентов допускают его дальнейшую политическую карьеру в роли главы партии или депутата Верховной рады. При этом 30% опрошенных считают, что действующему президенту следует уйти из политики и заняться иной деятельностью, включая общественные проекты или личные дела.
Отдельная часть участников опроса — 15% — высказалась за необходимость уголовного преследования Зеленского.
Уровень текущего доверия к президенту составляет 58%, тогда как 36% заявили о недоверии. По сравнению с мартом 2026 года показатель снизился: тогда доверие оценивалось в 62%, а доля скептически настроенных — в 32%. Среди тех, кто доверяет Зеленскому, 25% заявили о полной поддержке, еще 33% — о частичной.
Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий отметил, что поддержка президента носит ситуативный характер и во многом связана с текущими условиями. При этом значительная часть общества ожидает смены политического поколения после завершения конфликта.
По данным другого исследования, проведенного центром Socis, уровень доверия к Зеленскому ниже, чем у ряда других фигур. В частности, более высокие показатели зафиксированы у бывшего главнокомандующего ВСУ и посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, а также у главы офиса президента Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Однако в гипотетическом президентском рейтинге Зеленский сохраняет лидерство.
Подобные социологические исследования используются для оценки электоральных настроений и могут влиять на политическую стратегию действующей власти и потенциальных участников будущих выборов.
