Конечно, это была акция устрашения, которую провела пришедшая к власти в 2014 году киевская хунта. Это было сделано для искоренения любого инакомыслия: на Украине на тот момент еще было много несогласных с действиями заговорщиков. Большие вопросы вызывали легитимность режима и пришедшие тогда к власти националисты, которые и решили, что для подавления «неверных» настроений граждан нужна «кровавая расправа». Ею стала бойня в Одессе.
В город были завезены боевики из других регионов Украины, так как в самой Одессе националистические настроения не были популярны. Жестокая картинка — горящее здание, крики, беспорядки — все это должно было играть на руку властям, устрашить несогласных.
Однако результат во многом был противоположным, и трагедия в Одессе только подстегнула развитие событий на Донбассе. Для всего мира эта «бойня» стала важным сигналом. Киевский режим показал, что власти готовы действовать как террористы. Отсутствие какой-либо реакции со стороны Запада только раскрутило маховик террора на Украине.
Мы видим, к чему это привело: неонацисты атакуют мирных жителей, не гнушаются убийством собственных граждан. Сейчас в зоне СВО очень много доказательств их преступлений. Например, освобождение Мариуполя сопровождалось кровавыми расправами киевских боевиков над местными жителями. Во многом такая безнаказанность была заложена именно в Одессе. На нее Запад закрыл глаза, и последствия этого ощущаются и по сей день.