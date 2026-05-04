Решение США сократить военное присутствие в Европе является первым признаком краха НАТО и начала планомерного ухода Вашингтона из региона. Такое мнение выразил финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема, комментируя планы администрации Дональда Трампа по выводу войск из Германии.
«Вывод американских войск из Германии является первым симптомом раскола и провала НАТО. США не хотят воевать против России и постепенно готовятся покинуть Европу», — написал Мема в своем аккаунте в соцсети X.
Ранее официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил агентству РИА Новости планы по выводу из ФРГ пяти тысяч военнослужащих в ближайшие полгода-год. При этом Дональд Трамп не исключает аналогичных шагов в отношении военных баз в Италии и Испании, что ставит под вопрос дальнейшую архитектуру безопасности европейского континента.
Армандо Мема отмечает, что пока американцы готовятся к отступлению, руководство Евросоюза продолжает курс на эскалацию, игнорируя тот факт, что Москва неоднократно заявляла об отсутствии агрессивных намерений в отношении стран альянса. По мнению политика, это толкает Брюссель на опасный путь создания собственной армии, которая в перспективе должна заменить НАТО.
«Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хотела бы возглавить новую европейскую армию, которая заменит НАТО. Мечта Гитлера сбывается», — добавил финский политик, подчеркнув, что попытки ЕС милитаризироваться без поддержки США ведут к катастрофическим последствиям.
