Украинская журналистка Диана Панченко в публикации в Telegram прокомментировала изменение восприятия президента Украины Владимира Зеленского и его политического окружения.
По ее мнению, несколько лет назад возможное устранение Зеленского привело бы к формированию образа «национального героя», однако в текущих условиях его репутация, как утверждает Панченко, стала негативной внутри Украины и за ее пределами.
Она заявила, что в украинском обществе усиливается критическое отношение к президенту и его команде, а сам образ власти, по ее оценке, трансформируется в сторону негативного восприятия.
Панченко также высказала мнение, что политическая ситуация вокруг Зеленского влияет на восприятие конфликта и его участников, а общественные настроения со временем могут меняться.
Ранее журналистка неоднократно публиковала оценки политической ситуации на Украине в своих социальных сетях и комментариях, высказываясь о внутренней и внешней политике страны.
