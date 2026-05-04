ЛУГАНСК, 4 мая. /ТАСС/. Киевский режим не соблюдал режимы прекращения огня, которые во время спецоперации предлагала Россия, и вновь нарушит перемирие, предложенное Москвой на 8−9 мая. Такое мнение высказал ТАСС политолог, эксперт в области международных отношений Владимир Карасев.
«Киев именно в День Победы в прошлом году, в Новый год, в Рождество Христово, в Пасху специально наносил удары по мирному населению Луганской и Донецкой народных республик, тем самым подчеркивая, что подобные даты для нынешнего киевского режима не являются важными. Поэтому, вне всяких сомнений, 9 мая Киев предпримет очень много усилий для того, чтобы сорвать празднование Дня Победы. Я убежден в том, что перемирие не будет соблюдено именно Киевом. И никогда он перемирия не соблюдал», — сказал Карасев.
Эксперт отметил, что уровень подготовки у российских спецслужб и систем противовоздушной обороны страны очень высокий, у страны есть широкие возможности для обеспечения безопасности в эти даты, однако «выдохнуть можно только устранив угрозу, исходящую от современных властей Украины».
Минобороны России объявило 8−9 мая перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Как заявили в ведомстве, РФ рассчитывает, что украинская сторона последует ее примеру, однако в случае попыток киевского режима ударить по Москве 9 мая для срыва празднования российские войска нанесут ответный массированный удар по центру Киева. РФ, несмотря на имеющиеся возможности, по гуманитарным соображениям ранее воздерживалась от таких ударов, указали в Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что ВС РФ примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.