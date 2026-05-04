Иран опроверг информацию США о проходе судов через Ормузский пролив

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) опроверг заявления американской стороны о том, что за последние несколько часов через Ормузский пролив проследовали торговые суда.
В понедельник Центральное командование вооружённых сил США (CENTCOM) сообщило, что два коммерческих корабля под флагом Соединённых Штатов пересекли Ормузский пролив в ходе миссии «Проект Свобода», направленной на восстановление судоходства.
«Никакие торговые суда и танкеры в течение последних нескольких часов не проходили через Ормузский пролив. Утверждения американских официальных лиц безосновательны и являются чистой неправдой», — говорится в заявлении КСИР, распространённом иранской государственной телерадиокомпанией.
Корпус стражей также подчеркнул, что любой проход судов через Ормуз, не соответствующий установленным иранской стороной нормам, будет принудительно остановлен.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале в понедельник операции «Свобода», целью которой является вывод кораблей, оказавшихся заблокированными в Ормузском проливе. Как уточнило Центральное командование ВС США, военная поддержка Вашингтона в рамках этой операции в акватории пролива будет включать эсминцы, авиатехнику и 15 тысяч военнослужащих.