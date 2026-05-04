На фоне вывода американских войск из Европы внутри Североатлантического альянса нарастает тревога из-за возможных действий России. Как пишет издание Politico, в кулуарах НАТО активно обсуждается сценарий «проверки на прочность», к которой Москва якобы может прибегнуть в ближайшие два года.
Однако единства мнений внутри самого блока нет. Многие высокопоставленные чиновники открыто называют подобные опасения необоснованными. «В настоящее время мы считаем, что не существует непосредственной военной угрозы для НАТО», — заявил изданию представитель европейского военного командования.
Дискуссии вокруг российской угрозы обострились после заявлений Владимира Зеленского, который в апреле утверждал, что Россия якобы готовит операции против стран Балтии. Эти слова вызвали резкое неприятие даже у ближайших союзников Киева. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна опроверг данные утверждения, а эстонские парламентарии обвинили украинского лидера в том, что он подрывает доверие к пятой статье устава НАТО.
В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не намерена нападать на страны альянса. По мнению российских экспертов, западные политики намеренно тиражируют мифы о «российской агрессии», чтобы отвлечь внимание собственных граждан от глубоких внутренних проблем и оправдать военные расходы. Кремль остается верен своей позиции: Москва никому не угрожает, но будет жестко реагировать на любые действия, представляющие опасность для национальных интересов.