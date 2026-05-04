WP: Белый дом начал готовиться к вероятному поражению на осенних выборах

Ссылаясь на два неназванных источника, она пишет, что аппарат юрисконсульта Белого дома «проводит частные брифинги для политических назначенцев» исполнительной ветви власти США, объясняя им, как лучше всего готовиться к ужесточению надзора со стороны Конгресса по итогам «вероятных значительных побед демократов» на ноябрьских выборах. «Всем очевидно, что это весьма вероятно», — сказал про поражение республиканцев в ноябре один из упомянутых источников, который сам принимал участие в таком брифинге. Он охарактеризовал эту подготовительную работу как «трезвый разговор». Согласно отчету WP, в американской администрации нарастает ощущение, что «пришло время готовиться к наихудшим сценариям» с точки зрения Республиканской партии.