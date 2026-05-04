WP: Белый дом начал готовиться к вероятному поражению на осенних выборах

ВАШИНГТОН, 4 мая. /ТАСС/. Белый дом начал готовить политических назначенцев в администрации США к возможному поражению правящей Республиканской партии на осенних промежуточных выборах. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).
Ссылаясь на два неназванных источника, она пишет, что аппарат юрисконсульта Белого дома «проводит частные брифинги для политических назначенцев» исполнительной ветви власти США, объясняя им, как лучше всего готовиться к ужесточению надзора со стороны Конгресса по итогам «вероятных значительных побед демократов» на ноябрьских выборах. «Всем очевидно, что это весьма вероятно», — сказал про поражение республиканцев в ноябре один из упомянутых источников, который сам принимал участие в таком брифинге. Он охарактеризовал эту подготовительную работу как «трезвый разговор». Согласно отчету WP, в американской администрации нарастает ощущение, что «пришло время готовиться к наихудшим сценариям» с точки зрения Республиканской партии.
Схожие прогнозы содержатся и в публикации газеты Politico. По ее свидетельству, среди рядовых членов Республиканской партии царит отчаяние. «Впервые большинство американцев не доверяет способности президента [США Дональда] Трампа как следует управлять экономикой. Если он и его команда не добьются изменения этих реалий, республиканцы в ноябре дорого заплатят», — сказал изданию близкий к Белому дому политстратег.
Промежуточные выборы в США состоятся 3 ноября. На них будет переизбираться треть Сената и вся Палата представителей Конгресса. Обе палаты находятся в настоящее время под контролем республиканцев.