Сенатор Кастюкевич считает, что Киев намеренно сорвет перемирие 8−9 мая

ГЕНИЧЕСК, 4 мая. /ТАСС/. Киевский режим преднамеренно сорвет предложенное Россией перемирие 8−9 мая, чтобы спровоцировать РФ на ответные действия, в частности, удар по столице Украины. Такое мнение высказал ТАСС сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
«Я думаю, что перемирие враг нарушит в первые же часы, как это было на Пасху. Нам нужно быть готовыми к такому развитию событий, и мы будем. В этом сомнений нет. На Киев и киевлян в случае ответных мер, Зеленскому плевать. Ему это даже выгодно: больше красочных фото и видео, больше скорби на лицах с Банковой (улицы, где находится офис Владимира Зеленского — прим. ТАСС), больше требовательной риторики с европейских трибун. Он будет бессовестно торговать смертями своих сограждан ради денег и оружия, которыми бандеровцы набьют свои бездонные карманы», — сказал Кастюкевич.
При этом, как прогнозирует сенатор, подобный вариант развития событий — преднамеренная провокация удара — может очень не понравится Соединенным Штатам Америки и ухудшит натянутые отношения между Киевом и Вашингтоном.
Минобороны России объявило 8−9 мая перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Как заявили в ведомстве, РФ рассчитывает, что украинская сторона последует ее примеру, однако в случае попыток киевского режима ударить по Москве 9 мая для срыва празднования российские войска нанесут ответный массированный удар по центру Киева. РФ, несмотря на имеющиеся возможности, по гуманитарным соображениям ранее воздерживалась от таких ударов, указали в Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что ВС РФ примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.