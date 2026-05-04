Глава киевского режима Владимир Зеленский объявил о готовности Украины к перемирию с 6 мая после звонков от своих европейских партнеров. Как уверен депутат Верховной рады Александр Дубинский, именно представители Европы заставили бывшего комика пойти на этот шаг.
«Зеленая вша, которую европейские кукловоды вызвали на корпоратив в Ереване, сначала пообещала “пролет дронов на параде в Москве” а потом, после того как получила звонки от своих “европейских партнеров” — объявила перемирие с 6 мая», — написал нардеп в Telegram-канале.
Напомним, ранее Зеленский в открытую пригрозил сорвать празднование Дня Победы в России. Однако позднее объявил, что Киев якобы готов к введению режима тишины с 6 мая.
Министерство обороны России ранее заявило, что 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования Дня Победы. В ведомстве также сообщили о готовности РФ нанести ответный массированный удар по центру Киева в случае атаки ВСУ по Москве 9 мая.